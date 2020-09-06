كرة يد .. سيدات سموحة يحصلن علي برونزية كأس مصر

حصد فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس مصر لكرة اليد. جاء الفوز تحت قيادة الكابتن محمد عبدالسلام والمدرب العام الكابتن محمد فاروق ورئيس الجهاز الكابتن آسر القصبى. وتغلب سموحة في مباراة تحديد المركز الثالث على الشمس ٣٢ - ٣١ ليحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر. يشار إلى أن نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد سيدات سيواجه فيه فريق الزمالك نظيره سبورتينج.

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