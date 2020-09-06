مدرب منتخب التشيك يعلق على وقوعه ضمن المجموعة السابعة مع مصر والسويد

علق يان فيليب المدير الفني للمنتخب التشيكي على وقوع فريقه ضمن المجموعة السابعة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رفقة منتخب مصر مستضيف البطولة ومنتخب السويد بطل العالم الأسبق.

وقال فيليب للموقع الرسمي لاتحاد بلاده: "بالتأكيد منتخب مصر واثق، والدليل اختياره للمجموعة، مواجهة صاحب الأرض دائما أمر مثير للاهتمام لأن مبارياتنا سيشاهدها جمهور أكبر، لكنها دائما مباراة صعبة""

وأردف: "منتخب السويد دائما منتخب قوي، لم نفلح في مواجهتهم في قطر عام 2015، لكن تلك المواجهة قد تكون مختلفة".

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وأكمل "أما الطرف الرابع للمجموعة المفترض تأهله من أمريكا الجنوبية، فنحن لا نعرفه".

وأوضح فيليب: "أظن أننا سنلعب في صالة استاد القاهرة بسبب وجود مصر في مجموعتنا، والجمهور سيكون معظمه محلي مشجع لمصر".

وأتم فيليب: "في منتصف يناير قد يكون الوضع مختلفا، لو أقيمت البطولة فأنا واثق أن المنظمين سيبذلون قصارى جهدهم لإبقاء البطولة آمنة (صحيا)".