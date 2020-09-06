مدرب منتخب التشيك يعلق على وقوعه ضمن المجموعة السابعة مع مصر والسويد

علق يان فيليب المدير الفني للمنتخب التشيكي على وقوع فريقه ضمن المجموعة السابعة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، رفقة منتخب مصر مستضيف البطولة ومنتخب السويد بطل العالم الأسبق.
وقال فيليب للموقع الرسمي لاتحاد بلاده: "بالتأكيد منتخب مصر واثق، والدليل اختياره للمجموعة، مواجهة صاحب الأرض دائما أمر مثير للاهتمام لأن مبارياتنا سيشاهدها جمهور أكبر، لكنها دائما مباراة صعبة""
وأردف: "منتخب السويد دائما منتخب قوي، لم نفلح في مواجهتهم في قطر عام 2015، لكن تلك المواجهة قد تكون مختلفة".
وأكمل "أما الطرف الرابع للمجموعة المفترض تأهله من أمريكا الجنوبية، فنحن لا نعرفه".
وأوضح فيليب: "أظن أننا سنلعب في صالة استاد القاهرة بسبب وجود مصر في مجموعتنا، والجمهور سيكون معظمه محلي مشجع لمصر".
وأتم فيليب: "في منتصف يناير قد يكون الوضع مختلفا، لو أقيمت البطولة فأنا واثق أن المنظمين سيبذلون قصارى جهدهم لإبقاء البطولة آمنة (صحيا)".
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