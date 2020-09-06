الدوري المصري.. تعادل إنبي 1-1 مع المصري فى الجولة الـ 25

وتمكن أوستين أموتو لاعب النادي المصري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "61"، من خلال كرة عرضية من فريد شوقي من جهة اليسار قابلها أوستين أموتو برأسية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود جاد.
وعقب إنتهاء صافرة المباراة تواجد المصري في المركز الـ 16 برصيد "22" نقطة بينما تواجد إنبي في المركز السابع برصيد "32" نقطة منجدول ترتيب الدوري المصري.
وجاءت تشكيل المصري لمواجهة إنبي على النحو التالى :
حراسة المرمى : أحمد مسعود
خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال
خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق
خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو.
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