الرياضة

الدوري المصري.. تعادل إنبي 1-1 مع المصري فى الجولة الـ 25

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انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي إنبي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي "1-1"، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري.

وفي الدقيقة "46"، تمكن أحمد على كامل، لاعب نادي إنبي من إحراز هدف تقدم فريقه في شباك النادي المصري، من خلال كرة عرضية متقنة من علي فوزي من جهة اليمين قابلها أحمد علي برأسية من داخل منطقة الجزاء؛ لتسكن شباك أحمد مسعود.

وتمكن  أوستين أموتو لاعب النادي المصري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "61"، من خلال كرة عرضية من فريد شوقي من جهة اليسار قابلها أوستين أموتو برأسية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود جاد.

وعقب إنتهاء صافرة المباراة تواجد المصري في المركز الـ 16 برصيد "22" نقطة بينما تواجد إنبي في المركز السابع برصيد "32" نقطة  منجدول ترتيب الدوري المصري.

وجاءت تشكيل المصري لمواجهة إنبي على النحو التالى :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

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خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال

خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق

خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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