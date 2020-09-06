تشكيل منتخب إسبانيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

كشف لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وتنطلق المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالآتي:
في حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: نافاس - راموس - توريس - ريجيليون
خط الوسط: رودري - ألكانتارا - ميرينو
خط الهجوم: أولمو - فاتي - مورينو
ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل المنتخب الأوكراني المركز الأول برصيد 3 نقاط.
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