كشف لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالآتي: في حراسة المرمى: دي خيا Advertisements خط الدفاع: نافاس - راموس - توريس - ريجيليون خط الوسط: رودري - ألكانتارا - ميرينو خط الهجوم: أولمو - فاتي - مورينو ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل المنتخب الأوكراني المركز الأول برصيد 3 نقاط.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تشكيل منتخب إسبانيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.