برشلونة يحسم أولى صفقاته

بات برشلونة قريبا من حسم الصفقة الرسمية الأولى في عهد المدرب رونالد كومان.
وكشفت صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية أن برشلونة يقترب من اغلاق صفقة ضم لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم.
وستكلف الصفقة خزائن البارسا مبلغ 20 مليون يورو، تمهيدا لانتقال التشيلي أرتورو فيدال إلى انتر.
وسيخضع اللاعب البالغ 29 عاما للفحص الطبي في برشلونة يوم الثلاثاء، ويأمل النادي الكتالوني أن يجهزه لأولى مباريات الفريق في الليجا أمام فياريال يوم 27 سبتمبر الجاري.
وسبق فينالدوم التدرب تحت قيادة كومان في منتخب هولندا، على أن يحسم البرسا ضم مواطنه ممفيس ديباي من ليون في الساعات المقبلة.
وسيكون فينالدوم خامس لاعب ينضم لبرشلونة في الميركاتو الحالي بعد ميراليم بيانيتش، ترينكاو، ماتيوس فيرنانديز وبيدري.
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