فيرنر يقود تشكيل ألمانيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

وتقام المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب سانت جاكوب بارك بمدينة بازل في سويسرا.
وجاء تشكيل المنتخب الألماني كالآتي:
في حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: كيرير - زوله - روديجير - جوسينس
خط الوسط: جينتر -جوندوجان - كروس
خط الهجوم: دراكسلر - ساني - فيرنر.
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما يحتل المنتخب السويسري المركز الرابع بصفر من النقاط.
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