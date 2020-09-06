الدوري المصري| الجونة يتغلب على بيراميدز 2 - 1

وتمكن جون آنتوي لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تقدم فريقه في شباك الجونة في الدقيقة "44"، عقب إرسال أحمد توفيق تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ليقابلها أنتوي برأسية قوية مرت في أعلى الزاوية اليسرى داخل المرمى.
وفي الدقيقة "46"، تمكن والتر بواليا لاعب الجونة من إحراز هدف التعادل في شباك بيراميدز عقب إرسال جوزيف نجويم تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها بواليا بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
وعاد ولتر بواليا في الدقيقة "66"، ليتمكن من إحراز الهدف الثاني في شباك نادي بيراميدز عقب تمرير الكرة من قبل أحمد ياسر ريان في اتجاه بواليا ومحاولة أحمد أيمن منصور إبعاد الكرة عقب سقوطه، لينفرد بواليا بالحارس مهدي سليمان وراوغه بمهارة ثم سدد الكرة في المرمى الخالي بسهولة.
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