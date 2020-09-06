خاص.. كواليس انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز.. 4.5 مليون جنيه إسترليني وراتب سنوي خرافي

أكد نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، التوصل لاتفاق يقضي بانتقال لاعبه رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال ديفيد ثريلفول، مسئول الإعلام بنادي هدرسفيلد، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الصفقة أُغلقت لصالح نادي بيراميدز، لكن دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

وعلم "دوت الخليج" من مصادر مقربة من اللاعب، أن الصفقة أغلقت لصالح نادي بيراميدز مقابل مبلغ يتراوح بين 4 و4.5 مليون جنيه إسترليني، بعد مفاوضات مكثفة بين مسئولي بيراميدز ومسئولي النادي الإنجليزي الذين وضعوا مبلغا قدره 7 ملايين جنيه إسترليني أولًا لبيع اللاعب للنادي المصري.



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وأشار المصدر إلى أن مسئولي نادي بيراميدز استطاعوا تخفيض مقابل الصفقة لـ 5 ملايين جنيه إسترليني، ثم الوصول لمبلغ يتراوح بين 4 و4.5 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

وأكد المصدر أن رمضان صبحي طلب من بيراميدز زيادة راتبه بعد زيادة مدة عقده، فكان مقررًا له أن يتقاضى ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري سنويًا، ولكن مع زيادة مدة العقد، فزاد راتب اللاعب السنوي لـ 40 مليون جنيه.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي غدًا، الاثنين، قبل مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري.