نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، حالة من الفضول لدى جماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، حول الصفقة التي سيتعاقد معها المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن منذ فترة، عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب، ليكون أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية.

ونشر أمير توفيق صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، تكشف عن وجود صفقة جديدة على رادار الفريق الأحمر سيتم إنهائها قريبًا.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي مصر المقاصة، خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تألقه اللافت في مباريات الدوري المصري مع الفريق الفيومي.