نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد بعد الهزيمة أمام فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مدرب منتخب بلاده السويد يان أندرسون لعدم إشراكه ديان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس الجديد أساسياً منذ البداية في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب السويدي 0-1 أمام نظيره الفرنسي في دوري الامم الأوروبية لكرة القدم أمس السبت.

وشارك كولوسيفسكي بديلاً لأحد زملائه قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة لكنه قال في مقابلة بعد المباراة إنه صدم لعدم المشاركة أساسياً من البداية.

وبعد أن عبر المدرب أندرسون عن دهشته لهذا الموقف من جانب اللاعب الشاب انبرى إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للمنتخب للرد على المدرب.

وكتب إبراهيموفيتش على تويتر: "يا لها من مزحة سخيفة، دليل آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب ما يتسبب في تعثر الكرة السويدية".

Advertisements

وبعد أن أحرز 62 هدفاً في 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده اعتزل إبراهيموفيتش اللعب على المستوى الدولي عقب خروج السويد من نهائيات كأس أوروبا 2016.

وبعد المباراة قال كولوسيفسكي (20 عاماً) إنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته مع الفريق عندما شارك بديلاً للمخضرم سيباستيان لارسون.

وقال المدرب أندرسون (57 عاماً) الذي قاد الفريق لدور الثمانية في كأس العالم 2018 إنه دهش من رد اللاعب الشاب وأكد في نفس الوقت أنه ربما يحصل على فرصة أكبر للعب في مباراة السويد المقبلة في مواجهة البرتغال بعد غد الثلاثاء.

وأضاف المدرب: "لم أتحدث إليه بعد ذلك لكن إن كان قال ذلك فهذا رأيه بكل تأكيد وسنتحدث عن ذلك فيما بعد".