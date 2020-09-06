نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة الخمس دقائق.. كهربا لـ"عبدالحفيظ" عن فيديو المشاجرة: قبل دخولي الأهلي في المقال التالي
وأشار مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن الجلسة التي عقدها عبدالحفيظ مع اللاعب لم تستغرق أكثر من 5 دقائق.
وأضاف: "اللاعب أكد على أن الفيديو المتداول هو قديم، وقبل ارتداء قميص النادي الأهلي، عندما كان يقضي إجازته في الساحل الشمالي".
واختتم: "عبدالحفيظ تفهم الأمر وطالب اللاعب بالاستعداد القوي من أجل الدخول في قائمة المباريات المقبلة، خاصةً بعد انتهاء إيقافه من جانب الاتحاد المصري".
ويتواجد كهربا في الوقت الحالي بفترة إيقاف، من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.
ومن المقرر أن تنتهي عقوبة كهربا فعليًا عقب نهاية مباراة حرس الحدود، والتي ستكون أخر المباريات التي يغيبها اللاعب عن فريقه.
ويبدأ كهربا، فعليًا مشاركاته مع المارد الأحمر ويكون جاهزًا لأوامر المدرب السويسري، بداية من مباراة الإسماعيلي في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
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