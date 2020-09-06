نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يعلن عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد حليم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه الأهلي غدًا الاثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة حرس الحدود كلا من :- أحمد السعدني - محمود رضا - عبد الله جمعة - حسن مجدي - محمد عبد الفتاح - خالد سامي - محمد الشبيني - مارسيلو - فيلكس - محمد أسامة - حامد خالد - مصطفي جمال - نانا أنتوي - توني لوكاسا - توني جوميز - إبراهيما كونيه - أحمد عبد الباسط - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أيوب بن مشارك - عمرو الحلواني - محمد النجيلي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حرس الحدود يعلن عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.