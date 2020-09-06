نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطة طريفة بين مصطفى محمد و بن شرقي قبل مباراة طلائع الجيش "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements شهدت فترة الإحماء للاعبي الزمالك لقطة طريفة بين نجمي القلعة البيضاء أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وذلك قبل انطلاق مباراة طلائع الجيش.

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