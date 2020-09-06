نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إشراك الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بدلا من أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش. وجاء قرار الجهاز الفني للزمالك، بسبب شكوى الأخير من شد في العضله الضامة وتقرر ضم محمد صبحى لقائمه البدلاء. Advertisements ويواجه الزمالك فريق الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري. ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ65 نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سر استبعاد بن شرقي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.