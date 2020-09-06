ألمانيا تتقدم على سويسرا.. وإسبانيا تقسو على أوكرانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

تقدم المنتخب الألماني على نظيره المنتخب السويسري بهدف نظيف في المجموعة الرابعة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية. هدف المباراة الوحيد حتى الآن، سجله إلكاي جوندوجان في الدقيقة الرابعة عشر، ليتقدم بمنتخب بلاده بهدف نظيف. وفي نفس المجموعة، تقدم المنتخب الإسباني على نظيره المنتخب الأوكراني بثلاثية نظيفة. سيرجيو راموس سجل أول هدفين للإسبان في الدقيقة 2، 29، قبل أن يسجل أنسو فاتي أول أهدافه الدولية مع المنتخب الإسباني وثالث أهداف اللاروخا في تلك المباراة في الدقيقة 32.

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