15 دقيقة.. تبديل في تشكيلة الزمالك.. ومحاولات من طلائع الجيش لتحقيق تقدم مبكر

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

استحوذ طلائع الجيش على الكرة منذ انطلاق صافرة حكم المباراة، وتمكن من إحكام صفوفه الدفاعية والهجومية.

وحدث تعديل في التشكيل الأساسي بعدم نزول أشرف بن شرقي بسبب تعرضه للاصابة بشد عضلي في العضلة الضامة، وتم الدفع بـ كابونجو كاسونجو في القوام الأساسي للفريق.

وحصل الزمالك على الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى منطقة جزاء الطلائع وانتهت الهجمة خارج الملعب بركنية للأبيض.

وأرسل عبد الله جمعة الركلة الركنية، ولكنها مرت دون أي خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش.

وفي محاولة مميزة من أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، سدد كرة جيدة تجاه جنش حارس مرمى الزمالك، ولكن كان لها بالمرصاد.

وتعرض محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لاصابة خفيفة بعد تدخل محمد اوناجم في كرة لم تكن خطيرة على مرمى الجيش.

دخل الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

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خط الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – كاسونجو كابونجو

خط الهجوم:مصطفى محمد

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوحي – عبد الرحمن زولا

خط الوسط : مهند لاشين – فرانك ستيفن – محمد شحاتة - كريم طارق – أحمد سمير

خط الهجوم : ناصر منسي