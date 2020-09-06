إيقاف وإصابة.. فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك فى مواجهة سموحة

تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق في مباراة سموحة المقبلة.
يأتي هذا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثه في لقاء الطلائع في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويلتقي الفريق الأبيض مع سموحة يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين.
وخرج ساسي من لقاء الطلائع بعد إصابته في الظهر وشارك بدلا منه إسلام جابر
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