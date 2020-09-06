إيقاف وإصابة.. فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك فى مواجهة سموحة

تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الفريق في مباراة سموحة المقبلة.

يأتي هذا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثه في لقاء الطلائع في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويلتقي الفريق الأبيض مع سموحة يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين.

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وخرج ساسي من لقاء الطلائع بعد إصابته في الظهر وشارك بدلا منه إسلام جابر