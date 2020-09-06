الرياضة

إيقاف وإصابة.. فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك فى مواجهة سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  عن الفريق في مباراة سموحة المقبلة.

 

يأتي هذا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثه في لقاء الطلائع في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويلتقي الفريق الأبيض مع سموحة يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين.

Advertisements

 

 

وخرج ساسي من لقاء الطلائع بعد إصابته في الظهر وشارك بدلا منه إسلام جابر

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيقاف وإصابة.. فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك فى مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا