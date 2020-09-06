سألنا الجماهير هل تؤيد تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم ... فيديو

استقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للأعلى سعرا بعد العروض القوية التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب تألقه اللافت مع الفريق الفيومي بمسابقة الدوري الممتاز ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه.

وشهدت الفتره الماضيه دخول بيراميدز فى مفاوضات مباشرة مع مصر للمقاصة لحسم ضم إبراهيم، وأبدى مسئولو بيراميدز رغبتهم القوية فى ضم اللاعب وهو الأمر الذى يشير إلى أن بيراميدز أصبح منافسا قوية للأهلى بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كان الأحمر أبدى رغبته فى ضم اللاعب وتم التواصل مع إبراهيم والحصول على موافقة مبدئية منه.

لذلك رصدت عدسة دوت الخليج اراء بعض مشجعي كرة القدم حول موافقتهم على انتقال اللاعب محمد ابراهيم الى صفوف النادي الاهلي أم لا.

في البدايه قال محمد جابر انا ضد انتقال اللاعب محمد ابراهيم الى صفوف النادي الاهلي لاني ارى ان وجوده في النادي الاهلي لن يفيده بشئ خاصة بعد رجوع اللاعب محمود كهرباء الى النادي الاهلي فذلك سيجعله يجلس دائما على مقعد الاحتياط بالرغم من انه لاعب قوي جدا وماهر.

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وأضاف حمدي زين أحد مشجعي النادي الاهلي انه على الرغم من ان اللاعب محمد ابراهيم لاعب كبير وله قيمته الا انه لن يفيد الأهلي بشئ لان الاهلي يحتاج الى لاعب يستمر معه ككيان وليس كعرض مدته تنتهي بعد السنه ثم يغادر.

وأوضح عباس ذكي انه بالطبع يؤيد انتقال اللاعب محمد ابراهيم الى النادي الاهلي لاننا في زمن الاحتراف ومن حق اللاعب ان ينتقل الى اي نادي ليكتسب الخبرات الكثيره ويطور من نفسه حتى لو كان احتراف محلي.

وأكد أحمد سمير على انه كمشجع اهلاوي يتمنى بالطبع انتقال اللاعب محمد ابراهيم الى النادي الاهلي لانه لاعب كبير وانضم الى كل المنتخبات المصريه منتخب الشباب ومنتخب الناشئين للمنتخب الأول فمن الطبيعي ان يمون لاعب مفيد للغايه للنادي الأهلي وخاصة لحاجة النادي لمركز صناعة اللعب