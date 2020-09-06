خاص.. قرار من وزير الشباب والرياضة فى قضية اختفاء كؤوس اتحاد الكرة خلال 24 ساعه

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قضية اختفاء الكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري.

وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة "لصدى البلد":تم تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة وقامت بالإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع".

وأضاف صبحي: بعد دراسة اللجنة المشكلة لملف اختفاء الكؤوس سوف يصدر قرار نهائي مني بعد الإطلاع على تقرير اللجنة وذلك خلال الأربعة وعشرون ساعة القادمة"

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وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من أتجاه رقابي وقانوني وفني وكانوا يحققون طول اليوم وسيتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.

وأشار إلى أن المعلومات المبدائية ان ما بعد أثار 2012 و 2013 حدث اختفاء لبعض الأثار ولكن ذلك يجب ان يكون بالتحقيق الرسمي والمستندات.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن اختفاء العديد من الكؤوس من مقر الاتحاد دون معرفة مكانها حتى الآن.