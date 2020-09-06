خاص.. قرار من وزير الشباب والرياضة فى قضية اختفاء كؤوس اتحاد الكرة خلال 24 ساعه

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قضية اختفاء الكؤوس من مقر اتحاد الكرة المصري.
وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة "لصدى البلد":تم تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة وقامت بالإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع".
وأضاف صبحي: بعد دراسة اللجنة المشكلة لملف اختفاء الكؤوس سوف يصدر قرار نهائي مني بعد الإطلاع على تقرير اللجنة وذلك خلال الأربعة وعشرون ساعة القادمة"
وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه تم تشكيل لجنة رسمية كبيرة جدا من الوزارة من أكثر من أتجاه رقابي وقانوني وفني وكانوا يحققون طول اليوم وسيتم تكملة التحقيقات غدا وكتابة تقرير خلال ساعات قليلة عن ملابسات الموضوع.
وأشار إلى أن المعلومات المبدائية ان ما بعد أثار 2012 و 2013 حدث اختفاء لبعض الأثار ولكن ذلك يجب ان يكون بالتحقيق الرسمي والمستندات.
يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد أعلن اختفاء العديد من الكؤوس من مقر الاتحاد دون معرفة مكانها حتى الآن.
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