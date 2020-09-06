نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عالمية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني أعرب في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام لأول مرة عن رغبته في الرحيل عن صفوف الملكي.
وأفادت الإعلامية آرانشا رودريجيز بأن إدارة ريال مدريد متفاجأة من تصريحات جاريث بيل الأخيرة، حيث أن النجم الويلزي أعرب عن رغبته في الرحيل لأول مرة منذ إنضمامه للفريق.
وأوضحت الإعلامية آرانشا رودريجيز أنه يتعين على مسئولي ريال مدريد الإنتظار فيما إذا كان سيرحل النجم الويلزي في الصيف الحالي أم لا خاصة أن النادي الملكي لم يتلقى أي عروض حتى الآن لضم جاريث بيل البالغ من العمر 31 عامًا.
وأشارت الإعلامية آرانشا رودريجيز إلى أن عقد جاريث بيل ينتهي مع ريال مدريد في 2022 وكان وكيل أعمال النجم الويلزي قد أكد في أكثر من مناسبة على أن جاريث بيل يرغب في البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده.
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