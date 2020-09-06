الرياضة

رسمياً.. فرجاني ساسي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة ضد سموحة للإيقاف

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك عن مباراة الابيض المقبلة أمام سموحة المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز

 

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ويأتي غياب فرجاني ساسي عن المباراة المقبلة بعد حصوله على الانذار الثالث في مواجهة الزمالك اليوم امام طلائع الجيش وذلك بعد تعرضه للاصابه وخروجه من المستطيل الأخضر في منتصف الشوط الاول

 

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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