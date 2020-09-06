نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل واقعة غرق طفل بنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض طفل صغير داخل نادي الزمالك، يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، للغرق بأحد حمامات السباحة الموجودة داخل مقر نادي الزمالك. و انتقل رجال المباحث للنادي الزمالك بعد تلقي بلاغ بوفاة طفل غرقا في أحد حمامات السباحة بالنادي. Advertisements وتبين وجود جثة طفل لقي مصرعه غرقًا ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. وأمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة بحجز منقذ بنادي الزمالك، 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، كما تستمع النيابة لعدد من شهود العيان.



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