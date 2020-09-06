نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على البقاء في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي بسبب مواجهة الاتحاد السكندري بعدها بـ3 أيام فقط، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.
وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26.
فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27، هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة جمعهم من الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.
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