الرياضة

فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على البقاء في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي بسبب مواجهة الاتحاد السكندري بعدها بـ3 أيام فقط، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.

وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26.

فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27، هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة جمعهم من الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا