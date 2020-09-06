نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على بقاء الأهلي في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي من أجل مباراة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري رينيه فايلر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على البقاء في برج العرب عقب مواجهة الإسماعيلي بسبب مواجهة الاتحاد السكندري بعدها بـ3 أيام فقط، وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الإسماعيلي والاتحاد، ضمن منافسات الأسبوعين 26 و27 من عمر مسابقة الدوري.

وأسفر جدول الدوري، الذي تم الإعلان عن موعد مباريات أسبوعين جديدين منه، عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي يوم 11 سبتمبر في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الأسبوع 26.

فيما تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم 14 من الشهر ذاته على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم 27، هذا ويواجه الأهلي حرس الحدود بعد غدٍ الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة جمعهم من الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.