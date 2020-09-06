نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يتقدم للزمالك بالهدف الأول في شباك الطلائع "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بشباك نادي طلائع الجيش، في المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ25 للدوري المصري الممتاز.

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