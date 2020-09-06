الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.
وأكد طبيب الفريق أنها عباراه عن اصابه بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، مما تسبب في استبداله في اللقاء.
وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.
وسيغيب ساسي عن الفريق في لقاء سموحة المقبل للإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة.
وفي نفس الوقت كشف الجهاز الطبي عن إصابة المغربي أشرف بن شرقي بشد في العضلة الضامة،وسيخضع لفحوصات طبيىة خلال الساعات المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.