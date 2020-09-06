الجهاز الطبي للزمالك يوضح إصابة ساسي

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وأكد طبيب الفريق أنها عباراه عن اصابه بكدمة قوية في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، مما تسبب في استبداله في اللقاء.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه.

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وسيغيب ساسي عن الفريق في لقاء سموحة المقبل للإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة.

وفي نفس الوقت كشف الجهاز الطبي عن إصابة المغربي أشرف بن شرقي بشد في العضلة الضامة،وسيخضع لفحوصات طبيىة خلال الساعات المقبلة.