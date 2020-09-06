شاهد .. حوار عن القوى الناعمة بين وزير الشباب والرياضة وأحمد عز في مسرحية علاء الدين

وقال عز، يسعدنا أن يكون من ضمن الحاضرين إنسان ومسئول بيحب مصر بجد ويعمل ليل ونهار من أجل وطنه وهذا واضح للجميع دون أي مجاملات.
واختتم صبحي حديثه قائلا: بشكركم على ما تقدمه من فن راقي ، وله دور مجتمعي ، ودور عظيم في الاحتفاء بالنجم مؤمن زكريا ، ونحن جميعا خلفه ونسانده وندعمه.
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