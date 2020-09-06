60 دقيقة.. الزمالك يبدأ الاستحواذ في الشوط الثاني ويتقدم بهدف على طلائع الجيش

انتهت احداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بتقدم الابيض بهدف نظيف، في المواجهة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الاول

استحوذ طلائع الجيش على الكرة منذ انطلاقة صافرة حكم المباراة، وتمكن من احكام صفوفه الدفاعية والهجومية.

وحدث تبديل في التشكيل الاساسي بعدم نزول اشرف بن شرقي بسبب تعرضه للاصابة بشد عضلي في العضلة الضامة، وتم الدفع بكابونجو كاسونجو في القوام الاساسي للفريق.

وحصل الزمالك على الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى منطقة جزاء الزمالك وانتهت الهجمة خارج الملعب ركنية للأبيض.

وارسل عبد الله جمعة الركلة الركنية، ولكنها مرت دون أي خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش.

وفي محاولة مميزة من احمد سمير لاعب طلائع الجيش، سدد كرة جيدة تجاه جنش حارس مرمى الزمالك، ولكن كان لها بالمرصاد.

وتعرض محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لاصابة خفيفة بعد تدخل محمد اوناجم في كرة لم تكن خطيرة على مرمى الجيش.

وحصل أحمد عيد لاعب الزمالك على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، بعد تدخله مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 21 من عمر المباراة نظم الزمالك هجمة مميزة بدأها عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى، الذي ممرها لأوناجم وبكعب من المغربي لاحمد عيد الذي سدد كرة قوية مرت بعرض الملعب لتصل لكاسونجو الذي سددها في الشبكة من الخارج واحتسبها حكم المباراة تسلل على الابيض.

وتقدم طلائع الجيش بكرة رائعة شكلت خطورة على مرمى الزمالك، بعد توغل كريم طارق وتمويه محمد عبد الغني مدافع الابيض وسدد طارق كرة صاروخية تلامس قدم غنوة وتخرج لركنية.

ومرت الركلة الركنية بسلام دون اي خطورة على مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وبنفس الطريقة سدد كريم طارق كرة قوية من خرج منطقة جزاء الزمالك، ولكن تصدى لها جنش بثبات قوي.

ومرة أخرى في الدقيقة 29 من عمر المباراة، سدد احمد سمير كرة قوية ارتطمت بالعارضة الخارجية.

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وتعرض فرجاني ساسي الى اصابة استدعت الى نزول الطاقم الطبي لأرض الملعب لتلقيه العلاج.

وخرج ساسي من ارض الملعب لاستكمال علاجه، ويبدو ان الاصابة في الظهر قد تستدعي الى تبديله وعدم استكماله للمباراة.

وبعد تلقيه العلاج نزل الى أرض الملعب، ولكن لم تمر دقيقة حتى استدعى الجهاز الطبي، وخرج ساسي وحل مكانه اسلام جابر.

وقبل خروج ساسي تلقى بطاقة صفراء بسبب اعتراضه لاعب طلائع الجيش.

وتدخل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش مع طارق حامد في كرة قوية، وسقط ارضاََ في الدقيقة 38 ولكنه لم يستدعي الجهاز الطبي واستمر في المباراة.

واهدر أوباما أول فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 44، بعد تمريرة بينية رائعة من محمد اوناجم داخل منطقة جزاء طلائع الجيش، وسددها يوسف برعونة لتخرج لركلة مرمى لصالح طلائع الجيش.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك شوط المباراة الثاني بحماسة شديدة، مع غلق طلائع الجيش لدفاعاته وعجز الأبيض عن الوصول للمرمى رغم الاستحواذ.

وتلقى أحمد سمير بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع طارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وفي محاولة من الزمالك، مرر محمد اوناجم عرضية متقنة على رأس كاسونجو الذي سددها بقوة ولكن تخرج لركنية.

ويستكمل اوناجم الهجمة ويلعب الركنية، ولكن دفاع طلائع الجيش ابعدا ببراعة بعيد عن المرمى.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الاول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

سجل يوسف اوباما الهدف من رأسية رائعة، بعد تمريرة نموذجية من عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى.