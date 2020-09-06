أوباما يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى طلائع الجيش.. فيديو

ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الحولة ال 25 من بطولة الدوري الممتاز.
سجل يوسف اوباما الهدف من رأسية رائعة، بعد تمريرة نموزجية من عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى.
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