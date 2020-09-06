أوباما يتقدم للزمالك بالهدف الأول في مرمى طلائع الجيش.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الاول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الحولة ال 25 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل يوسف اوباما الهدف من رأسية رائعة، بعد تمريرة نموزجية من عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى.