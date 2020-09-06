بيتر تشيك يقود محاولات لضم حارس مرمى رين الفرنسي لتشيلسي

يقود المستشار الفني في نادي تشيلسي، بيتر تشيك، عملية التعاقد مع حارس مرمى رين الفرنسي، إدوارد ميندي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ويسعى النادي اللندني للحصول على خدمات حارس مرمى جديد، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها كيبا أريزابالاجا بسبب تذبذب مستواه.

ويرغب المدرب فرانك لامبارد في ضم حارس جديد، حتى إذا لم تنجح الإدارة في بيع كيبا، هذا الصيف.

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وارتبط أكثر من حارس بنادي تشيلسي، ومن ضمنهم إدوارد ميندي حارس رين.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن بيتر تشيك هو من يقود عملية تعاقد تشيلسي مع إدوارد ميندي.

وأوضحت أنه من المقرر تكثيف جهود تشيلسي بقيادة بيتر تشيك، لضم الحارس صاحب الـ28 عامًا في الميركاتو الجاري.

وأشارت إلى أن الرسوم المالية لتلك الصفقة ستبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.