الرياضة

الإعلان عن موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا لبيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قريب من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتوصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع نظيره هيدرسفيلد من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي، خلال الصيف الجاري.

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وسيتم تقديم رمضان صبحي خلال الأيام غدا الاثنين في مؤتمر صحفي كبير.

وكان رمضان صبحي قد تواجد في ملعب الدفاع الجوي يوم الأربعاء الماضي، استعدادًا لتجهيز إعلان انتقاله إلى بيراميدز.

وأعلن الأهلي منذ فترة عن انتهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد إعلان الأخير برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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