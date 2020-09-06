نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد تقديم رمضان صبحي لاعبا لبيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبح رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، قريب من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتوصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع نظيره هيدرسفيلد من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي، خلال الصيف الجاري.
وسيتم تقديم رمضان صبحي خلال الأيام غدا الاثنين في مؤتمر صحفي كبير.
وكان رمضان صبحي قد تواجد في ملعب الدفاع الجوي يوم الأربعاء الماضي، استعدادًا لتجهيز إعلان انتقاله إلى بيراميدز.
وأعلن الأهلي منذ فترة عن انتهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد إعلان الأخير برغبته في الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
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