نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفقد أحمد عيد أمام سموحة بسبب الإيقاف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب أحمد عيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأبيض المقبلة امام سموحة والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.
ويأتي غياب أحمد عيد عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري.
ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويتقدم الزمالك حتى الآن على طلائع الجيش بهدف نظيف مع الوصول للدقيقة 75 من عمر المباراة.
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