نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتخطي عقبة طلائع الجيش بهدف أوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الزمالك فوز صعبًا على نظيره طلائع الجيش بهدف وحيدمقابل لاشئ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وأحمد عيد ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وانحصار اللعب في وسط الملعب على أمل فرض السيطرة على مجريات اللعب .

وحاول الزمالك فتح اللعب من جانبي الملعب لكن تكتل دفاع الجيش حال دون وصول الكرة لمنطقة الخطورة و حصل الزمالك على ركلة ركنية أولى على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذها أوناجم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل سريعا بإحتساب خطأ عكسي ضد محمود علاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة .

ورد الجيش بمحاولة هجومية من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق محمد ناصف ترتطم بالدفاع ثم تصل بشكل سهل لجنش بعدها تسديدة أرضية قوية عن طريق أحمد سمير لاعب طلائع الجيش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها جنش بثبات في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

ويشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه أحمد عيد بعد كرة مشتركة مع لاعب الطلائع في الدقيقة 17 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في يسار وسط ملعب طلائع الجيش، نفذها أوناجم بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بعدها حاول كاسونجو استغلال فرصة لكنه كان في موقف التسلل في الدقيقة 23 من عمر المباراة .

وحاول الجيش الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة سواء عن طريق كريم طارق أو أحمد سمير لكنها كرات لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى جنش .

وتم إيقاف اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين بعدها تم استئناف اللعب وعادت المباراة لتنحصر في وسط الملعب من جانب الفريقين .

ومن كرة مشتركة سقط فرجاني ساسي وخرج لتلقي العلاج خارج الملعب ثم حاول التحامل واللعب من جديد لكنه لم يستطع استكمال المباراة وخرج من الملعب وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه اللاعب التونسي وأشرك الجهاز الفني إسلام جابر بدلا منه في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

ويمرر أوباما بينية رائعة لأوناجم في الجانب الأيمن داخل المنطقة يراوغ الدفاع ويمررها للقادم لكن يبعدها الدفاع في الأخير بصعوبة في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط اللعب من جديد ومحاولات ما بين أوناجم وأوباما لكن الدفاع يتدخل ويمنع الخطورة ويعود أوباما ليستقبل كرة من أوناجم ليسددها من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى محمد بسام في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع حاول خلالها الزمالك بتسديدة من أوباما ومرتدة من الجيش عن طريق كريم طارق وأحمد سمير لكنها بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني يبدأ الزمالك مهاجما على أمل فتح ثغرة بدفاع الجيش وزيادة التحضير في وسط الملعب وفرض السيطرة على مجريات اللعب .

وينشط إسلام جابر وكاسونجو لمحاولة اللعب على جانبي الملعب ويرد الجيش بتوغل من كريم طارق داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة عرضية لكن يبعدها دفاع الزمالك .

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وينطلق عبدالله جمعة في وسط الملعب ويتعرض للإعاقة ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لاحمد سمير لاعب الجيش ينفذها الزمالك طولية داخل المنطقة ويبعدها الحارس بقبضة يده بعيدا عن المرمى بعدها يحاول الزمالك بهجمة عن طريق إسلام جابر لكنها تمر بعيدا عن المرمى في الدقيقة 53 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك وفرصة خطيرة بعد عرضية من ناحية اليمين ويقابلها كاسونجو برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم في الدقيقة 55 من عمر المباراة .

ويترجم الزمالك سيطرته على مجريات اللعب بهدف التقدم عن طريق أوباما في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من عبدالله جمعة من الجانب الأيسر يرتقي عليها أوباما برأسية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويدفع الجهاز الفني بتغييرين في الدقيقة 57 بنزول مصطفى فتحي بدلا من كاسونجو وأسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب وسط محاولات من الجيش لتدارك النتيجة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

وحاول الجيش تنظيم الصفوف بشكل سريع والعودة من جديد لأجواء المباراة وتعرض إسلام جابر لإصابة في كرة مشتركة ونزول الطاقم الطبي للإطمئنان على اللاعب.

ويتوغل من مصطفى فتحي ناحية اليمين ويصل لحدود منطقة الجزاء ويسدد الكرة ولكن تصطدم بدفاع طلائع الجيش ويطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

ويستمر استحواذ لاعبي الزمالك على المباراة وينشط فتحي وجابر وأوناجم على جانبي الملعب ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها طارق حامد طولية ويقابلها محمود علاء بلمسة رأسية من داخل منطقة الجزاء ومتابعة بلمسة رأسية من اسامة فيصل وحكم المباراة يحتسب تسلل على الاخير .

ويتوغل مصطفى فتحي من الجانب الأيمن ويسددها من على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى طلائع الجيش فيما يرد الجيش بمحاولة خاطفة وإعاقة من طارق حامد ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لحامد في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعدها تتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل .

وفي الدقيقة 78 يدفع الزمالك بتغييرين بنزول عمر السعيد بدلا من أوناجم وحسام عبدالمجيد بدلا من أوباما لتنظيم الصفوف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة .

ويكثف الجيش من محاولاته ويحصل على ركنية تمر عرضية بدون خطورة على المرمى وتهدأ المباراة قليلا وسط تحضير من لاعبي الجيش في وسط الملعب .

ويحصل الجيش على ركلة حرة على حدود المنطقة تنفذ طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء ارتقى لها عمرو جمال برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش في الدقيقة 87 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه إسلام جابر بعد كرة مشتركة في وسط الملعب بعدها يحاول الزمالك فتح جبهة من جانبي الملعب عن طريق مصطفى فتحي وأسامة فيصل ولكن بدون خطورة .

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة تنفذ طولية لكن الدفاع يشتتها بعيدا عن الخطورة .

ويتوغل عمر السعيد ويتلقى بينية في الجانب الأيمن داخل المنطقة يمررها للقادم من الخلف طارق حامد الذي سددها قوية يبعدها بسام حارس الجيش بصعوبة .

وتمر اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بدون خطورة ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد .