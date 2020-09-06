نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفاقسي يسقط في فخ التعادل أمام الملعب في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق الصفاقسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الملعب التونسي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني كما رفع الملعب المالي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس. وتوج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه والرابعة على التوالي يوم الأحد الماضي.