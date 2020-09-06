الرياضة

الصفاقسي يسقط في فخ التعادل أمام الملعب في الدوري التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق الصفاقسي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الملعب التونسي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التونسي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني كما رفع الملعب المالي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس. وتوج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه والرابعة على التوالي يوم الأحد الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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