نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يُعيد على معلول لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مباراة الفريق الكروي الأول المقبلة أمام حرس الحدود، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
علي معلول يعود أمام حرس الحدود
يعود الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد ، الإثنين،ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.
وكان علي معلول قد تغيب عن لقاء دجلة الأخير ا?ول أمس للإيقاف، حيث شارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر خلال اللقاء الماضي الذي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.
من جانبه استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عودة معلول لتشكيل الأهلي في مباراة الحدود.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فايلر يُعيد على معلول لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.