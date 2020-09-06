نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة - الزمالك 1 × 0 طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق فوزا ثمينا على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري العام.

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