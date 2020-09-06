الرياضة

روسيا تتفوق على هنغاريا في عقر دارها

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دوت الخليج -
روسيا تتفوق على هنغاريا في عقر دارها
تغلب المنتخب الروسي على مضيفه الهنغاري (3-2)، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك في الجولة الثانية من منافسات النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية منتخب روسيا كل من اللاعبين، أنطون ميرانتشوك، وماغوميد أوزدويف، وماريو فيرنانديز، في الدقائق (15، 33، 46) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، رولاند شالاي، ونيمانيا نيكوليتش، في الدقيقتين (62 و70) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست.

ورفع منتخب روسيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 6 نقاط، وانفرد بصدارة قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن نظيره الهنغاري.

بينما يحتل المنتخبان التركي والصربي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، من دون نقاط، ويلعبان فيما بينما في وقت لاحق من اليوم على أرض الأخير.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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