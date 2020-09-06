الزمالك وصيفا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

انتهت احداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الابيض بهدف نظيف، في المواجهة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الاول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 57 من عمر المباراة.
سجل يوسف اوباما الهدف من رأسية رائعة، بعد تمريرة نموزجية من عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى.
واليكم ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش:
1- الأهلي 65 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 43 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
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