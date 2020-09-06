ألمانيا تسقط في فخ التعادل أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

فرض المنتخب السويسري التعادل على نظيره المنتخب الألماني، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

إلكاي جوندوجان سجل الهدف الأول للألمان في الدقيقة 14، لكن ويدمير عادل النتيجة لسويسرا في الدقيقة 58، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا للنقطة الثانية في المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع منتخب سويسرا رصيده للنقطة الأولى في المركز الرابع