الرياضة

ألمانيا تسقط في فخ التعادل أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

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فرض المنتخب السويسري التعادل على نظيره المنتخب الألماني، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

إلكاي جوندوجان سجل الهدف الأول للألمان في الدقيقة 14، لكن ويدمير عادل النتيجة لسويسرا في الدقيقة 58، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا للنقطة الثانية في المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع منتخب سويسرا رصيده للنقطة الأولى في المركز الرابع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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