إلكاي جوندوجان سجل الهدف الأول للألمان في الدقيقة 14، لكن ويدمير عادل النتيجة لسويسرا في الدقيقة 58، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا للنقطة الثانية في المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع منتخب سويسرا رصيده للنقطة الأولى في المركز الرابع
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ألمانيا تسقط في فخ التعادل أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.