أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش ... شاهد

وعلق أوباما قائلا: " الحمد الله "وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
- دائما شايفك لاعب كبير بس لازم إشارة الكابتن تخليك كابتن نادي الزمالك بجد.
- مبروك علينا النصر يا زملكاوية.
- ايوة حطها بقي اوباااااااا اما جوووووول إنما للصبر حدود يازمالك نفس الهدف عبدالله وأوباما.
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