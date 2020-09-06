طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي أن الاصابة التي تعرض لها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها.

وأكد أسامة أن إصابة أشرف بن شرقي مهاجم الفريق عبارة عن شد في العضلة الضامة وسيخضع للأشعة للاطمئنان عليه وتحديد فترة علاجه.

وفاز الزمالك على فريق الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.