طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي أن الاصابة التي تعرض لها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز عبارة عن ألم في العضلة أسفل الظهر وسيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي منها.
وأكد أسامة أن إصابة أشرف بن شرقي مهاجم الفريق عبارة عن شد في العضلة الضامة وسيخضع للأشعة للاطمئنان عليه وتحديد فترة علاجه.
وفاز الزمالك على فريق الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.
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