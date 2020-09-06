أمير مرتضى: الزمالك يفوز بدون عوامل مساعدة ونمر بظروف ‏استثنائية

‏قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏الموسم الحالي يعتبر استثنائي، ولن نعلق على أداء اللاعبين في أي ‏مباراة.‏

وأوضح أمير مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك عقب فوز الفريق ‏الأبيض على طلائع الجيش:"نمر بظروف استثنائية، وجميع الأندية ‏مستاءة من ضغط المباريات ومن عدم تواصل مسئولي اتحاد الكرة معهم ‏ولكننا نتعامل مع الواقع ".‏

وأضاف:"نفوز بدون عوامل مساهدة، وهناك مكاسب جديدة من الفوز ‏على الجيش وفي مقدمتها العناصر الجديدة مثل حسام عبدالمجيد".‏

وأكمل:"عُدنا لاستكمال الدوري فقط من أجل الاستعداد لمباراة الرجاء ‏المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا رفضه التعليق على أداء التحكيم واستخدام تقنية ‏الفار، ولكن أبدى اندهاشه من سوء استخدام هذه التقنية رغم دفع مقابل ‏مالي كبير لادخالها الدوري المصري.‏