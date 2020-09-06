أمير مرتضى: الزمالك يفوز بدون عوامل مساعدة ونمر بظروف ‏استثنائية

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الموسم الحالي يعتبر استثنائي، ولن نعلق على أداء اللاعبين في أي مباراة.
وأوضح أمير مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك عقب فوز الفريق الأبيض على طلائع الجيش:"نمر بظروف استثنائية، وجميع الأندية مستاءة من ضغط المباريات ومن عدم تواصل مسئولي اتحاد الكرة معهم ولكننا نتعامل مع الواقع ".
وأضاف:"نفوز بدون عوامل مساهدة، وهناك مكاسب جديدة من الفوز على الجيش وفي مقدمتها العناصر الجديدة مثل حسام عبدالمجيد".
وأكمل:"عُدنا لاستكمال الدوري فقط من أجل الاستعداد لمباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وأنهى تصريحاته مؤكدًا رفضه التعليق على أداء التحكيم واستخدام تقنية الفار، ولكن أبدى اندهاشه من سوء استخدام هذه التقنية رغم دفع مقابل مالي كبير لادخالها الدوري المصري.
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