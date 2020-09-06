يتدرب الخامسة مساء.. الزمالك يبدأ الاستعداد لسموحة غدًا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ الاثنين استعدادا لمواجهة فريق سموحة المقررة إقامتها مساء الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش مساء اليوم الأحد بهدف دون رد سجله يوسف أوباما فى المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.