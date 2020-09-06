مجدي عبد العاطي يقترب من قيادة نادي سموحة

اقترب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر من التعاقد مع مجدى عبد العاطي المدير الفنى السابق لأسوان لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لحمادة صدقي .

ومن المقرر أن يصطحب مجدي عبد العاطي في الجهاز الفني لقيادة سموحة كل من محمد صابت مدرب عام وخميس جعفر مدرب وأحمد ناجي مدربا لحراس مرمي الفريق وفقا لمنصبه المستمر من الجهاز الفني السابق للفريق

وكانت تشير المؤشرات إلى اقتراب طارق العشرى المدير الفنى السابق للنادي المصري لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة خلفا لحمادة صدقي.

وكانت إدارة نادي سموحة قبلت اعتذار حمادة صدقى المدير الفنى السابق بعد تعثر النتائج.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.