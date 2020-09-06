مجدي عبد العاطي يقترب من قيادة نادي سموحة

ومن المقرر أن يصطحب مجدي عبد العاطي في الجهاز الفني لقيادة سموحة كل من محمد صابت مدرب عام وخميس جعفر مدرب وأحمد ناجي مدربا لحراس مرمي الفريق وفقا لمنصبه المستمر من الجهاز الفني السابق للفريق
وكانت إدارة نادي سموحة قبلت اعتذار حمادة صدقى المدير الفنى السابق بعد تعثر النتائج.
ويحتل سموحة المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.
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