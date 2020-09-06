الرياضة

مجدي عبد العاطي يقترب من قيادة نادي سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اقترب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر من التعاقد مع  مجدى عبد العاطي المدير الفنى السابق لأسوان  لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لحمادة صدقي .

ومن المقرر أن يصطحب مجدي عبد العاطي في الجهاز الفني لقيادة سموحة كل من محمد صابت مدرب عام وخميس جعفر مدرب وأحمد ناجي مدربا لحراس مرمي الفريق وفقا لمنصبه المستمر من الجهاز الفني السابق للفريق

وكانت تشير المؤشرات إلى اقتراب طارق العشرى المدير الفنى السابق للنادي المصري لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة خلفا لحمادة صدقي. 

وكانت إدارة نادي سموحة قبلت اعتذار حمادة صدقى المدير الفنى السابق بعد تعثر النتائج.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجدي عبد العاطي يقترب من قيادة نادي سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا