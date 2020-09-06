الرياضة

سيعود أقوى مما كان.. جنش يوجه رسالة حب لـ مؤمن زكريا.. شاهد ‏

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على ‏دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويا عقب ابتعاد مؤمن زكريا عن الملاعب بسبب ‏المرض.‏

 

وقال جنش :" مؤمن أخويا وصديقي، ‏والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".‏

Advertisements

وواصل:" كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات ‏الزمالك واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأببض".‏

 

وفاز الفريق الأبيض علي الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراه التي جمعتهما ضمن مواجهات الجوله الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سيعود أقوى مما كان.. جنش يوجه رسالة حب لـ مؤمن زكريا.. شاهد ‏ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا