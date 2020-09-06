سيعود أقوى مما كان.. جنش يوجه رسالة حب لـ مؤمن زكريا.. شاهد ‏

حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على ‏دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويا عقب ابتعاد مؤمن زكريا عن الملاعب بسبب ‏المرض.‏

وقال جنش :" مؤمن أخويا وصديقي، ‏والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".‏

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وواصل:" كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات ‏الزمالك واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأببض".‏

وفاز الفريق الأبيض علي الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراه التي جمعتهما ضمن مواجهات الجوله الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.