سيعود أقوى مما كان.. جنش يوجه رسالة حب لـ مؤمن زكريا.. شاهد ‏

حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويا عقب ابتعاد مؤمن زكريا عن الملاعب بسبب المرض.
وقال جنش :" مؤمن أخويا وصديقي، والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".
وواصل:" كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات الزمالك واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأببض".
وفاز الفريق الأبيض علي الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراه التي جمعتهما ضمن مواجهات الجوله الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.
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