الرياضة

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في نهائي دوري سوبر السلة

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فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة (76-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر.

 

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

 

بهذه النتيجة يتعادل الفريقان في إجمالي عدد مباريات الفوز بمباراة لكل فريق.

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وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة (101-94).

 

وتقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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