الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويعادل النتيجة في نهائي دوري سوبر السلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيا أحمد مرعي، بنتيجة (76-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في ثاني مواجهات نهائي دوري السوبر.
أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
بهذه النتيجة يتعادل الفريقان في إجمالي عدد مباريات الفوز بمباراة لكل فريق.
وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة (101-94).
وتقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
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