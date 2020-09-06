الرياضة

لا نعلم شيئا عن تأجيل لقاء الرجاء.. أمير مرتضي يهنئ الزمالك بالفوز على طلائع الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هنأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي لاعبي والجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك ومجلس إدارة النادي بعد الفوز على طلائع الجيش.

 

وأضاف أمير مرتضى بعد المباراة أن اتحاد الكرة المصري يجب أن ينظر إلى الاصابات التي يعاني منها الفريق مثل حازم إمام ومحمد عبدالشافي واصابات اليوم أمام الجيش مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي خاصة أن الزمالك تنتظره مهمة إفريقية صعبة.

 

وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب علي اكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعا لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولا بد من الخروج بأهم المكاسب منها وأهدافها جميعا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.

Advertisements

 

وحول تأجيل نصف نهائي افريقيا الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، شدد أمير مرتضى على أنها مجرد مناوشات ، موضحا أنه حتي الان الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.

 

كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش بهدف دون رد  سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لا نعلم شيئا عن تأجيل لقاء الرجاء.. أمير مرتضي يهنئ الزمالك بالفوز على طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا