لا نعلم شيئا عن تأجيل لقاء الرجاء.. أمير مرتضي يهنئ الزمالك بالفوز على طلائع الجيش

هنأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي لاعبي والجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك ومجلس إدارة النادي بعد الفوز على طلائع الجيش.
وأضاف أمير مرتضى بعد المباراة أن اتحاد الكرة المصري يجب أن ينظر إلى الاصابات التي يعاني منها الفريق مثل حازم إمام ومحمد عبدالشافي واصابات اليوم أمام الجيش مثل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي خاصة أن الزمالك تنتظره مهمة إفريقية صعبة.
وأشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق لا يلعب في بطولة واحدة وإنما يلعب علي اكثر من بطولة ويركز على الفوز بها جميعا لذا لن يسمح له بأن يكون هناك أريحية في المباريات ولا بد من الخروج بأهم المكاسب منها وأهدافها جميعا دون نقصان وهذا قدر الفرق الكبيرة.
وحول تأجيل نصف نهائي افريقيا الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، شدد أمير مرتضى على أنها مجرد مناوشات ، موضحا أنه حتي الان الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.
كان الزمالك قد فاز على فريق الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.
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