الرياضة

إسبانيا تقسو على أوكرانيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

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فاز المنتخب الإسباني على نظيره المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة، في الجولة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

سيرجيو راموس سجل أول هدفين للإسبان في الدقيقة 2، 29، قبل أن يسجل أنسو فاتي أول أهدافه الدولية مع المنتخب الإسباني وثالث أهداف اللاروخا في تلك المباراة في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 84، اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بالنسبة إلى فريقه بتسجيله الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الإسباني للنقطة الرابعة في المركز الأول، فيما توقف رصيد منتخب أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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سيرجيو راموس سجل أول هدفين للإسبان في الدقيقة 2، 29، قبل أن يسجل أنسو فاتي أول أهدافه الدولية مع المنتخب الإسباني وثالث أهداف اللاروخا في تلك المباراة في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 84، اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بالنسبة إلى فريقه بتسجيله الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الإسباني للنقطة الرابعة في المركز الأول، فيما توقف رصيد منتخب أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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