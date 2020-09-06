إسبانيا تقسو على أوكرانيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

سيرجيو راموس سجل أول هدفين للإسبان في الدقيقة 2، 29، قبل أن يسجل أنسو فاتي أول أهدافه الدولية مع المنتخب الإسباني وثالث أهداف اللاروخا في تلك المباراة في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 84، اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بالنسبة إلى فريقه بتسجيله الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب الإسباني للنقطة الرابعة في المركز الأول، فيما توقف رصيد منتخب أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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