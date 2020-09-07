نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه على طلائع الجيش.. الزمالك يُكرس عقدة عبد الحميد بسيوني بـ 8 إنتصارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا على حساب فريق طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز 2019 -2020.

جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم أوباما بالدقيقة 57 إثر عرضية متقنة من زميله عبد الله جمعة ارتقي لها "أوباما" وسددها رأسية رائعة في شباك محمد بسام حارس مرمي الجيش.

وكرس فريق الزمالك عقدة عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش وذلك بعدما واصل التفوق عليه في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز وتغلب عليه اليوم 1/0.

ويعد هذا الفوز الثامن للزمالك ضد عبد الحميد بسيوني خلال 8 مباريات جمعتهما (5 بالدوري الممتاز - 3 بكأس مصر)، ولم يفز مدرب الفريق العسكري أو يتعادل مع الفريق الأبيض في أي مباراة (7 هزائم مع حرس الحدود – 1 هزيمة مع الجيش).

وجاءت نتائج مواجهات "بسيوني" ضد الزمالك كالتالي:

- 13 أبريل 2014: حرس الحدود 0 - 2 الزمالك

- 10 يوليو 2014: حرس الحدود 0 - 1 الزمالك (كأس مصر)

- 5 نوفمبر 2014: حرس الحدود 0 - 2 الزمالك

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- 27 أبريل 2015: حرس الحدود 0 - 2 الزمالك

- 15 أغسطس 2015: حرس الحدود 1 - 3 الزمالك (كأس مصر)

- 26 أبريل 2016: حرس الحدود 0 - 1 الزمالك

- 7 ديسمبر 2017: حرس الحدود 0 - 3 الزمالك (كأس مصر)

- 6 سبتمبر 2020: طلائع الجيش 0 - 1 الزمالك

كما تعتبر هذه الهزيمة الثانية لـ "بسيوني" أمام باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وكانت الهزيمة الأولي موسم 2015 - 2016 خلال مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة بالدوري وفاز الأخير بقيادة المدرب الفرنسي 2/0.

هذا الفوز يرفع رصيد الزمالك إلي 51 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وسوف يتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء القمة في الدور الأول أمام النادي الأهلي.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في ترتيب المسابقة المحلية.