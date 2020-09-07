نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوفينيا تفوز على مولدوفا بهدف وحيد في دوري أمم أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتزع المنتخب السلوفيني، بشكل مؤقت، صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا بفوزه على ضيفه منتخب مولدوفا 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية من البطولة.
ويدين منتخب سلوفينيا بالفضل في هذا الفوز للاعبه داميان بوهار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.
ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المنتخب اليوناني مع مضيفه منتخب كوسوفو، فيما وتوقف رصيد منتخب مولدوفا عن نقطة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سلوفينيا تفوز على مولدوفا بهدف وحيد في دوري أمم أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.