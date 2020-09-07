الرياضة

كاف يحسم مصير مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الموافقة على مطالبات تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الرجاء والزمالك والاهلي والوداد.

 

مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

 

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ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.

 

من جانبه تواصل الاتحاد الأفريقي مع نظيره المصري، من أجل إخطاره بإقامة المباريات في موعدها، وعدم قبول مطالب تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

 

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية المغربية، أكدت أن هناك توجه في الكاف لتأجيل مباريات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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