كاف يحسم مصير مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الموافقة على مطالبات تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الرجاء والزمالك والاهلي والوداد.
مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.
من جانبه تواصل الاتحاد الأفريقي مع نظيره المصري، من أجل إخطاره بإقامة المباريات في موعدها، وعدم قبول مطالب تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية المغربية، أكدت أن هناك توجه في الكاف لتأجيل مباريات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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