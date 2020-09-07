نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يحسم مصير مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الموافقة على مطالبات تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الرجاء والزمالك والاهلي والوداد.

مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في موعدها المقرر يومي 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.

من جانبه تواصل الاتحاد الأفريقي مع نظيره المصري، من أجل إخطاره بإقامة المباريات في موعدها، وعدم قبول مطالب تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية المغربية، أكدت أن هناك توجه في الكاف لتأجيل مباريات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.